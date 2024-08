​Polícia recupera R$ 2 milhões em veículos furtados e adulterados em Monte Alegre e Prainha

Durante dois anos, o 18º Batalhão Gurupatuba, pertencente à Polícia Militar do Pará, conseguiu recuperar 300 veículos com registros de furto, roubo ou adulteração. Entre julho de 2022 e julho de 2024, a unidade conseguiu apreender 286 motocicletas e 14 automóveis, totalizando um valor estimado em R$ 2,4 milhões.

O resultado é fruto de uma capacitação técnica recebida pelos policiais do 18º BPM em 2022, voltada para a identificação de veículos adulterados ou com registros de furto/roubo. A partir dessa formação, as ações de fiscalização for​am intensificadas, levando ao aumento das apreensões, especialmente de veículos oriundos de outros estados.

Segundo a polícia, as abordagens preventivas​, ostensivas e repressivas contribuem para a diminuição do crime e a preservação de vidas na região.

O 18º Batalhão Gurupatuba reforça a importância da verificação da procedência de veículos antes da compra, orientando a população a procurar pelos órgãos competentes para evitar a aquisição de veículos ilegais.