Polícia recupera 12 cavalos furtados de fazenda e apreende armas, em Soure

12 cavalos que haviam sido furtados de uma fazenda foram recuperados pela Polícia Civil no último sábado (21), no município de Soure, na Ilha do Marajó. Os animais foram encontrados em um sítio na localidade Jesus Cristo Meu Salvador. Um homem foi preso e responderá pelo crime de receptação de semovente domesticável de produção.

De acordo com a polícia, a ação investigava o furto desde o mês de maio deste ano, e também resultou na prisão de um homem pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Com o suspeito, foram apreendidos uma espingarda calibre 28, pólvora e um tubo contendo "palanquetas" (munições caseiras de ferro).

Em ato contínuo, a equipe policial foi até outra residência e no momento da ação o proprietário empreendeu fuga para um matagal. Dentro do imóvel foram encontradas duas carabinas de pressão aparentemente modificadas para torná-las equivalente a armas de fogo calibre 22.

Com a ajuda de vaqueiros, a equipe policial reuniu todos os equinos que estavam no pasto da propriedade e verificou que alguns foram remarcados de forma grosseira. Os vaqueiros que trabalham com a vítima reconheceram 12 equinos como sendo os furtados da Fazenda Nossa Senhora dos Prazeres.