Polícia prende suspeitos e recupera objetos furtados de loja

Dois suspeitos de furtar uma loja no município de Conceição do Araguaia, no sudeste paraense, foram localizados na tarde da última quinta-feira (12), por militares do 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM), que também recuperaram os objetos que tinham sido furtados. De acordo com as vítimas, os suspeitos entraram por um buraco feito no telhado da loja.

A polícia chegou até os envolvidos após receber denúncia feita pela mãe de um adolescente, que confessou ter tido participação na ação criminosa. Com isso, a equipe policial se deslocou até o endereço informado, onde os objetos teriam sido escondidos.

Após as buscas, os produtos do furto foram localizados enterrados no quintal do segundo suspeito.

Os objetos foram apreendidos e apresentados junto com a dupla na Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia, onde foram tomadas as providências legais cabíveis.