Polícia prende suspeito de ser o dono de uma tonelada e meia de drogas

Foi preso na manhã desta terça-feira (29) em Santarém, no oeste do Pará, o homem suspeito de ser o dono de mais de uma tonelada de drogas apreendidas pela polícia. Parte do entorpecente foi apreendida no dia 26 de fevereiro e outra parte no dia 2 de março deste ano.

De acordo com informações da polícia, foi cumprido o mandado de prisão no momento que o homem chegava à residência de sua mãe, localizada no Residencial Salvação. Ele não reagiu à prisão.

Ele foi apresentado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde se manteve em silêncio enquanto era questionado pela autoridade policial. Posteriormente, foi levado para a penitenciária de Santarém.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Roubos com o apoio da UIPP de Santarenzinho, comandada pelo delegado Erik Petterson. O delegado Gilvan Almeida falou sobre o cumprimento do mandado de prisão.

“A acusação que pesa sobre ele seria de tráfico e associação ao tráfico de drogas por estar envolvido diretamente na apreensão de uma tonelada e meia que foi realizada na grande área do Santarenzinho, além de automóveis. Ele vinha sendo monitorado pelas equipes e pela manhã nós logramos êxito em prendê-lo, no momento em que ele chegava na residência da sua mãe”, contou o delegado Gilvan Almeida.

As investigações, ainda segundo ele, continuam para verificar qual a participação do suspeito com o tráfico e a possibilidade de outros envolvidos. “Ele tem uma grande movimentação financeira. Ele alega que possui uma distribuidora de bebidas, se é ou não de fachada isso pode ser apurado mais à frente”, completou o delegado.