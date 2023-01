Polícia prende suspeito de estuprar criança dentro de unidade das Lojas Americanas no Jurunas

Um homem foi preso na terça-feira (24) suspeito de estuprar uma criança de 11 anos em uma unidade das Lojas Americanas, no bairro do Jurunas, em Belém. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), na noite do mesmo dia prisão.

O suspeito foi detido por agentes do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM), que o encaminharam à Deam.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Americanas nesta quinta-feira (26) para saber se o suspeito era funcionário da empresa. Entretanto, a loja disse apenas que “abomina e pune com rigor qualquer atitude ilícita que coloque em risco a integridade física e moral de seus clientes e colaboradores, e que tomará as medidas cabíveis” e que contribui com as autoridades para elucidação do caso.

A Polícia Civil do Pará confirmou o caso e a prisão do homem, por meio de nota, e relatou que a vítima recebe acolhimento especializado. A investigação do crime corre em sigilo.