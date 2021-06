Polícia prende suspeito de esfaquear homem em quitinete

Vitor Souza Costa, de 22 anos, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (9), sob suspeita de ter assassinado a facadas Hugo Ronan de Miranda, de 33 anos, na última segunda-feira (7), em Redenção, região sul do Pará. O corpo da vítima havia sido encontrado pela mãe em cima da cama.

De acordo com informações repassadas pelo delegado Camargo, responsável pela investigação, câmeras de segurança mostraram que o suspeito esteve na casa da vítima. Além disso, foi encontrada a bermuda que ele usava no momento em que estava com Hugo. A peça havia sido lavada, mas ficaram algumas manchas que aparentam ser de sangue, provavelmente da vítima. Segundo o delegado, o crime teve motivações fúteis.

Hugo foi golpeado diversas vezes, apresentando perfurações no pescoço, no tórax e nas mãos. Segundo testemunhas, ele morava sozinho numa quitinete, localizada no bairro Serrinha.

A mãe da vítima, que reside na área rural de Redenção, disse que conversava com o filho diariamente, através do celular. Porém, desde o último domingo (6), não tinha contato com ele. Estranhando a falta de comunicação, ela foi à cidade procurá-lo. Após abrir a porta do quitinete, no início da noite de segunda-feira, 6, a mulher encontrou o filho caído na cama ensanguentado, já sem vida.

O caso segue em investigação e não foram divulgados detalhes sobre depoimento do suspeito. As informações são do portal Correio de Carajás.