Polícia prende suspeito de envolvimento em dois homicídios ocorridos neste mês em Altamira

Um jovem de 24 anos, que não teve o nome revelado, foi preso na tarde de terça-feira (28/1), em Altamira, no sudoeste do Pará, por suspeita de participar de dois homicídios registrados no município nos dias 21 e 26 deste mês. Os crimes em questão terminaram com a morte de um adolescente e de Kauã Fima, 21.

Segundo o portal Confirma Notícia, além das suspeitas de envolvimento com os assassinatos, o rapaz foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A namorada dele também foi detida na mesma ação policial. Os dois foram encaminhados até a Seccional Urbana da Polícia Civil em Altamira e permanecem à disposição da Justiça.

Ainda segundo o Confirma Notícia, a polícia informou que os homicídios, supostamente, estariam ligados a disputas entre grupos criminosos pelo controle do tráfico na região. As investigações da PC sobre as mortes dos dois jovens ainda prosseguem para identificar outros suspeitos de participação nos crimes.

Os assassinatos

O primeiro homicídio ocorrido e o qual o suspeito é apontado de envolvimento foi o de Kauã Fima, de 21 anos, na semana passada, na última terça-feira (21/1). Conforme testemunhas, a vítima, que vinha sendo ameaçada de morte, estava em uma motocicleta e teria parado entre as ruas João Pinho e Deoclides de Almeida quando dois homens, não identificados, se aproximaram em outra moto e cometeram o crime.

Cinco dias depois, no dia 26, aconteceu o outro assassinato. Desta vez, a vítima foi um adolescente. O crime aconteceu na rodovia Transamazônica, no bairro Buriti, em frente a um cemitério. Na ocasião, testemunhas disseram à polícia que uma dupla vestida de branco, que estava em uma moto, teria realizado os disparos contra a vítima. Entre os tiros, um deles acertou a cabeça do jovem.