Polícia prende suspeito de abuso sexual de bebê de 7 meses em Parauapebas

Guilherme Roseno Cantanhede foi preso em flagrante pela Polícia Civil, acusado de estupro de vulnerável contra uma bebê de sete meses, na última segunda-feira (7), em Parauapebas, município do sudeste do Pará.

O crime foi gravado pelas câmeras do Centro de Controle de Operações (CCO) do município, órgão que faz vigilância por avançado sistema de videomonitoramento. A cena é chocante. O homem aparece se masturbando enquanto segura a criança no colo e, em alguns momentos, a beija de língua na boca.

"Uma câmera de vigilância do sistema de segurança pública local o flagrou um homem se masturbando, com uma bebê colo, na frente de uma casa, e beijando-a de forma lascívia', informou o delegado da Polícia Civil, no município, Vinícius das Neves, em vídeo divulgado para a imprensa.

O delegado informa que loco que tomou conhecimento do ocorrido, a Polícia Civil, pela equipe da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente diligenciou e constatou, de fato, as ocorrências dos abusos. Os policiais identificaram o local, o autor e a vítima.

"O homem foi preso em flagrante e a bebê foi entregue para os cuidados e responsabilidades da mãe", conclui o delegado Vinicíus no vídeo divulgado à imprensa. Não foi explicado, no entanto, porque Guilherme Roseno tinha a posse da criança e qual a proximidade dele com a família do bebê.