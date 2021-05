Polícia prende quatro pessoas por tentativa de homicídio em Bonito

Quatro pessoas foram presas acusadas de participar de uma tentativa de homicídio na cidade de Bonito, no nordeste paraense. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos nesta quinta-feira (20), pela Polícia Civil do Pará, com o apoio da Polícia Militar. Os suspeitos foram capturados após as investigações sobre o caso, que culminaram na expedição judicial.

Segundo informações da PC, na residência de um dos suspeitos foi encontrada uma quantidade não informada de drogas, assim como uma arma de fogo sem legalização. Desta forma, o homem e a companheira foram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes, associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

Outro investigado, também preso durante a ação policial, estava foragido do Sistema Penitenciário. A PC não deu detalhes sobre como e quando ocorreu a tentativa de homicídio que resultou na prisão do quarteto.

Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia de Bonito para os procedimentos cabíveis e se encontram à disposição do Poder do Judiciário.