Polícia prende, no Amapá, dois jovens suspeitos de participação em assalto milionário em Itaituba

Policiais civis e militares prenderam mais dois acusados de envolvimento em um assalto milionário ocorrido em Itaituba, no sudoeste do Pará. A dupla foi presa na cidade de Oiapoque, no extremo Norte do estado do Amapá.

A detenção ocorreu na manhã de quarta-feira (31), durante uma ação conjunta do serviço de inteligência da Polícia Militar e Civil de Itaituba, do Núcleo Avançado de Inteligência (NAI) e da Polícia Civil de Macapá.

Ramir Ramon Sousa Silva, de 20 anos, ex-funcionário da empresa que teve 16 kg de ouro roubados, foi preso juntamente com Renato Garcia, irmão de Rodrigo Garcia, que já havia sido preso anteriormente em Itaituba. A primeira prisão referente ao caso ocorreu no dia 16, sendo dito Pablo Henrique Mendonça Alves.

As informações são do Portal Giro. Segundo a polícia, Ramir é apontado como o mentor da ação criminosa. Ele teria conhecimento privilegiado da movimentação e retirada do material na cidade e teria planejado o crime com a ajuda de seus cúmplices. O ouro roubado é avaliado em R$ 5,5 milhões. O material ainda não foi encontrado.

Os suspeitos foram localizados após a Polícia Civil do Pará identificar que os procurados haviam fugido para o estado do Amapá. A polícia do Amapá iniciou buscas na região de Oiapoque, onde encontrou e prendeu os dois fugitivos.

Além dos suspeitos, a mãe de um dos investigados foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. Até o momento, a polícia não divulgou mais detalhes sobre o seu envolvimento. Presos, os dois homens estão à disposição da Justiça.