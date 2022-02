Polícia prende mulher que atacou e cortou os cabelos de 'rival' em Abaetetuba; vídeo

A Polícia Civil em Abaetetuba, no Baixo Tocantins, cumpriu mandado de prisão preventiva contra Monike Costa Cardoso nesta segunda-feira (21), pelo crime de tortura. Segundo a PC, a indiciada era investigada após ser flagrada partindo para cima de uma outra mulher, às proximidades do local de trabalho da vítima, e cortar-lhe os cabelos com uma tesoura. A agressora ainda tentou golpear a vítima por duas vezes.

Ainda conforme as autoridades policiais, Monike queria que a vítima confessasse que ainda se encontrava com o esposo dela. Após o crime, a agressora ainda ameaçou a vítima e a família da agredida, informando-lhes de que não adiantava procurar a delegacia, pois "não daria em nada".

Um boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil pontua ainda que a investigada também teria debochado do órgãos de Segurança Pública.

A polícia confirmou que a acusada tem passagens pela polícia, mas não informou por quais condutas.

Monike Cardoso não tem ocupação definida e agora está presa à disposição da Justiça.