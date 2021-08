Polícia prende mulher por tentativa de homicídio e tráfico de drogas 

De acordo com a Polícia Civil, Simara Rodrigues, foi presa sob a acusação de tráfico de drogas e de ser a mandante da execução de Doriedes Sirqueira, 45 anos, homicídio que não aconteceu, embora o homem tenha sido alvo de vários disparos por dois outros homens. Com informações do site Zé Dudu.

Ainda segundo a PC, em Parauapebas, município do sudeste do estado, o ataque a Doriedes Sirqueira aconteceu na noite de quinta-feira (19), por volta das 23h, mas a prisão de Simara Rodrigues ocorreu na sexta-feira (20).

Pelo o que foi levantado até agora pelos agentes de Segurança Pública, dois homens atiraram contra Doriedes e eles seriam pistoleiros, ou seja, matadores por encomenda.

Doriedes foi levado ao Hospital Geral, está fora de risco de morte mas segue internado. Ele é recém-chegado de Breu Branco e, de acordo com a polícia, ele sofreu o ataque a mando de Simara Rodrigues por causa da disputa de facções pelo tráfico de drogas em Parauapebas.

O baleamento ocorreu na avenida Castanheira, no bairro Tropical II, quando Doriedes, mais conhecido como Negão, e recém-chegado em Parauapebas, conversava com outro homem. De repente, uma motocicleta vermelha parou ao lado dos dois e o homem da garupa atirou na direção da vítima, mas só a atingiu no ombro esquerdo.

Em diligências na sexta-feira (20), a polícia identificou Simara como a mandante do crime, no ato da prisão dela a encontrou com 33 gramas de maconha. Ela foi apresentada à Delegacia da PC, em Parauapebas, para responder a processo por tentativa de homicídio e ainda tráfico de drogas.