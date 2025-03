Polícia prende homem condenado por homicídio em Tomé-Açu

A Polícia Civil do Pará prendeu um homem identificado como Valmir Lopes de Cristo, condenado por homicídio qualificado. A operação, deflagrada no distrito de Quatro Bocas, na cidade de Tomé-Açu, última sexta-feira (21), foi conduzida em conjunto pela Delegacia de Polícia daquele município e a Seccional Urbana de Ananindeua, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana, com base em ordem expedida pela Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua.

Segundo a polícia, o crime pelo qual Valmir foi ​condenado ganhou grande repercussão na mídia estadual na época dos fatos. Ele foi sentenciado por matar um colega de trabalho a pauladas, motivado por razões consideradas fúteis pela Justiça.

Para localizar o foragido, os policiais utilizaram dados de inteligência e realizaram diligências em campo, culminando na prisão do acusado, que agora encontra-se à disposição do Poder Judiciário.