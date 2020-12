Polícia prende homem acusado de participar de assassinato de jornalista

Um homem identificado como Marcos Bruno Silva de Oliveira foi preso nesta terça-feira, 1º, no município de Parauapebas, no sudeste do Pará, acusado de participar do assassinato do jornalista Décio de Sá, de 42 anos. O crime ocorreu no dia 23 de abril de 2012, na avenida Litorânea, na cidade de São Luís, no estado do Maranhão. O jornalista foi executado com cinco tiros.

Marcos era procurado desde outubro de 2019, quando fugiu da penitenciária durante o benefício de saída temporária do Dia das Crianças. A prisão dele foi efetuada pela Polícia Militar após uma denúncia de tráfico de drogas na região. Ao averiguar a informação, foi constatado que Marcos era foragido do sistema penitenciário.

De acordo com investigações do crime, o jornalista foi assassinado depois de ter feito denúncias de casos de agiotagem no Maranhão. Na época, as matérias foram publicadas em blog no jornal ‘O Estado’, sendo um dos mais acessados do Maranhão.

Um outro homem identificado como Jhonatan de Sousa Silva também foi preso logo após o crime, acusado de ser o pistoleiro que assassinou o jornalista. Já Marcos teria sido o piloto da motocicleta e ajudou o executor a fugir. Jhonatan foi condenado a 25 anos e três meses de prisão; Marcos recebeu a pena de 18 anos e três meses de prisão em regime fechado.