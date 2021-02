Polícia prende homem acusado de estuprar enteada de 10 anos

Um homem foi preso nesta terça-feira (16), em Itaituba, no sudoeste do Pará, acusado de estupro de vulnerável. De acordo com a polícia, José Pedro Jansen Cunha é o suposto abusador sexual da própria enteada de 10 anos de idade. As informações são de que a criança estaria grávida do acusado.

José Pedro foi preso na comunidade Jardim do Ouro, zona rural de Itaituba. No momento em que a polícia chegou, ele estava em companhia de duas filhas também menores de idade. Os agentes levaram as meninas para o Conselho Tutelar da cidade.

Os relatos apontam que a mãe da criança suspeitou que a filha havia sido estuprada quando a garota passou a manifestar sintomas de gravidez.

O crime foi denunciado à Delegada de Polícia Civil da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM), que tomou todas as medidas cabíveis. O acusado está preso e à disposição da Justiça.