Polícia prende envolvidos no assassinato de ex-vereador em Rondon do Pará

Pelo menos oito pessoas foram presas acusadas de ter algum envolvimento na morte do ex-vereador e oficial de Justiça aposentado, Edmilson de Sousa Viana, conhecido como "Mica Boca de Gia", e também do roubo da caminhonete de Silvando Sacramento dos Santos, proprietário do estabelecimento onde o crime ocorreu. Um dos envolvidos na ação criminosa, que aconteceu em Rondon do Pará, em maio deste ano, ainda está foragido. Além do Pará, foram cumpridas prisões em Açailândia, no Maranhão e Goiânia, em Goiás. As informações são do Correio de Carajás.

Segundo a polícia, diligências investigativas apontaram o papel de cada um dos indiciados no latrocínio. Alif dos Santos Souza é indicado como o autor intelectual do crime, enquanto Henrique Silva Cortez, Rafael Silva Coimbra, André Henrique Souza e Everson Silva Santos deram apoio no transporte do bando criminoso. Já os executores foram Miqueias Pereira da Silva (preso em Açailândia), Jacson Breno Xavier, Leonardo da Silva de Abreu e um homem identificado apenas pelas iniciais MC, que está foragido.

Edmilson estaria em um açougue, quando um grupo armado entrou no local para roubar a camionete do dono do comércio. Foi neste momento que ele teria tentado intervir e foi morto, na Vicinal Nova Vitória, no Km 100, na zona rural do município do sudeste paraense. A vítima foi alvo de pelo menos um disparo de arma de fogo na cabeça.

O ex-parlamentar possuía uma propriedade rural na vicinal em que morreu. Ele exerceu três mandatos como vereador: entre 2001 e 2004, 2005 e 2008 e o último, pelo Partido da República (PR), de 2017 a 2020.