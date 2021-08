Polícia prende em flagrante vendedor de brigadeiro e chope de maconha

Um caso no mínimo inusitado levou à prisão Abner Jean Soares, de 32 anos. Ele foi flagrado na noite da última quarta-feira (12), em Ananindeua, enquanto fazia a entrega de um dos produtos que comercializa e também o mais pedido: o chope de maconha. O caso foi mostrado pelo portal Ver-o-Fato.

A propaganda do produto era feita abertamente nas redes sociais e fazia sucesso com o "público". Um dos anúncios feitos para atrair a clientela trazia a seguinte descrição: ”Tradicional chope de maconha, calor deste verão, se refresque, deguste e fique chapadão!”.

A atividade "comercial" de Abner já vinha sendo acompanhada por uma equipe da Divisão de Narcóticos, que depois de investigar a iniciativa empreendedora do acusado montou uma operação para prendê-lo em flagrante.

Além do chopp, Abner também fazia sucesso com o brigadeiro de maconha, apelidado de “brisadeira”, que assim como o chope podia ser entregue no modo delivery. Por se tratar de um produto, digamos, gourmetizado, o chope era vendido a R$ 7 a unidade. Na promoção, três chopps saíram a R$ 20.

Na casa de Abner a polícia apreendeu o estoque que estava disponível para venda. Em depoimento na delegacia, ele admitiu a comercialização dos chopes e brigadeiros feitos à basee de maconha, mas, definiu seu produto como uma "obra de arte".