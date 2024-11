Polícia prende em flagrante grupo suspeito de roubar veículos de carga em Marituba

Um grupo de quatro suspeitos de roubar veículos de carga foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira (21/11), no município de Marituba, localizado na Região Metropolitana de Belém (RMB). A prisão do grupo ocorreu por uma equipe Delegacia Especializada em Repressão a Furtos e Roubos de Carga (DRFRC/DRCO) durante assalto em andamento. Os criminosos estavam com o motorista de refém.

A Polícia Civil já vinha investigando o grupo por outros assaltos em veículos de transporte de cargas de cigarro nos dias 06 e 13 de novembro deste ano. O grupo já realizava um outro assalto novamente um em uma empresa na rodovia BR-316, a altura da Vila de Americano, no município de Santa Izabel do Pará.

Durante a fuga, os criminosos ainda levaram como refém o motorista de uma kombi que fazia o transporte. As equipes da Delegacia Especializada em Repressão a Furtos e Roubos de Carga foram acionadas pela empresa. Rapidamente a equipe policial se deslocou em direção ao local do fato. Os policiais conseguiram interceptar os criminosos, que estavam em fuga em uma motocicleta e um Kombi, em Marituba.

Dentre os presos pela Polícia Civil (PC) estão Murilo Santos da Graça, Tiago Richard de Castro Pereira, vulgo Loirinho, Juan Felipe Pereira da Silva e Ícaro Matheus Pinheiro Ribeiro. Os suspeitos foram autuados pelos crimes de roubo majorado, e associação criminosa. Eles foram conduzidos a sede da DRCO para abertura do procedimento policial, onde constatou-se ainda que Ícaro estava foragido do sistema prisional paraense.