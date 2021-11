Polícia prende dupla que matou homem a facadas em bar na Ilha do Marajó

Uma dupla envolvida no assassinato de um homem em Santa Cruz do Arari, na Ilha do Marajó, foi presa nesta quinta-feira (4) pela Polícia Civil. Os dois mandados de prisão temporária foram cumpridos por meio da Superintendência do Marajó Oriental. O crime ocorreu em uma bar da cidade, em outubro deste ano. Os homens não tiveram a identidade informada pelas autoridades policiais.

Conforme detalhou a PC, a vítima foi alvo de diversas facadas desferidas pelos acusados. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar no hospital. A motivação do crime não foi divulgada.

As buscas pelos envolvidos no homicídio começaram logo em seguida. Os policiais civis iniciaram diligências e identificaram três suspeitos de terem participado do homicídio. Todos fugiram após o crime.

Após a prisão temporária dos investigados ter sido deferida, as equipes da segurança pública iniciaram as buscas pelos acusados. Dois dos envolvidos foram capturados e encaminhados à delegacia local e estão à disposição da justiça. Um terceiro envolvido continua foragido e segue sendo procurado pela Polícia Civil.