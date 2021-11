Polícia prende dois homens e destrói mil pés de maconha em Ipixuna do Pará

A Polícia Militar chegou aos dois homens e à plantação de cerca de mil pés de maconha por denúncia, na manhã de sexta-feira (26). O plantio estava na zona rural do município de Ipixuna de Pará, vizinho a Paragominas, no sudeste do estado. Com informações do site Ze Dudu.

Parte dos pés de maconha foi apreendido e apresentado à Delegacia de Polícia Civil por PMs do 19º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Paragominas.

De acordo com a PM, após receberem a denúncia, os militares foram para a zona rural de Ipixuna do Pará, na divisa com Paragominas, para averiguar a situação. Eles informaram que cercaram a área e encontraram um dos suspeitos armado, que logo recebeu voz de prisão.

O outro envolvido também foi localizado pelos policiais, após procura foi descoberto o plantio com mais de mil pés de maconha, além de outras armas de fogo, munições e materiais para embalagens da droga.

Os suspeitos e parte da droga apreendida, os armamentos e os demais objetos encontrados pelos policiais foram apresentados à Delegacia de Policia Civil de Ipixuna do Pará, para os procedimentos cabíveis. O restante da plantação foi queimado pelos policiais.