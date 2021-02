Polícia Militar realiza Operação Carnaval 2021 até a próxima quinta (18)

Até a próxima quinta-feira (18) a Polícia Militar do Pará (PMPA) realiza a Operação Carnaval 2021. Iniciada na nesta sexta-feira (12), a finalidade da ação é garantir as restrições impostas pelo decreto estadual 800/2020.

O decreto estabelece as ações de combate ao novo coronavírus (Síndrome Respiratória Aguda Grave - Sars-Cov-2), que ocasiona a covid-19 e já conta inclusive com casos confirmados da nova cepa circulando pelo Pará e em Belém.

Ainda segundo a PM, os policiais militares que atuam na Região Metropolitana de Belém reforçam o policiamento nas cidades do interior do Estado e nos principais balneários procurados pela população paraense.

Isso tudo para garantir que sejam cumpridas todas as restrições estabelecidas pelo decreto que regulamenta as ações de combate a covid-19. Entre elas estão a proibição de realização de festas, blocos, escolas de samba e trio elétricos ou outros desfiles que possam provocar as aglomerações características desta época.

Além disso, os militares também reforçam a fiscalização, agindo em conjunto com outros órgãos estaduais e municipais de segurança e de vigilância sanitária, focando no funcionamento de estabelecimentos comerciais, bares, feiras e a circulação de pessoas nas praias, balneários, igarapés e praias. Barreiras sanitárias estão nas vias de acesso aos municípios para evitar aglomerações.

A PM esclarece ainda que a participação da Polícia Militar nas fiscalizações dos protocolos gerais e específicos para cada segmento da atividade econômica e social. As respectivas ações implementadas são de acordo com as bandeiras de classificação de nível de risco estabelecida pelo governo para cada região do Pará.