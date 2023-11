Polícia Militar prende quatro pessoas suspeitas de tráfico de drogas, em Xinguara

Quatro homens foram presos pela Polícia Militar, em Xinguara, suspeitos de tráfico de drogas. O caso ocorreu na última sexta-feira (10) e resultou, ainda, na apreensão de entorpecentes e de outros materiais e objetos ilícitos. Para a ação, foram destacados policiais militares dos municípios de Rio Maria e Xinguara, no sudeste do Estado.

A operação foi realizada pelo 17º Batalhão de Polícia Militar (17º BPM). Conforme os policiais, a operação teve início com a abordagem de uma camionete suspeita de transportar armas e drogas do Tocantins para o Pará. Durante a busca, foram localizadas uma arma de fogo e substâncias entorpecentes. Em duas residências, foram encontradas mais drogas e uma segunda arma de fogo. Durante a inspeção a um terceiro imóvel, um veículo tentou escapar ao perceber a presença da polícia militar, resultando em outra abordagem que revelou a presença de mais drogas no interior do veículo.

No total, foram apreendidos 12,448kg de substância entorpecente e 16 tabletes de substância análoga a maconha prensada. Além disso, também foram encaminhados para a delegacia diversos itens, como dois veículos, duas armas de fogo, 17 munições, balanças digitais e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas.

Todos os suspeitos e os itens apreendidos foram levados e apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara para os devidos procedimentos cabíveis.