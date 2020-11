Polícia Militar pega traficante com quase 1kg de maconha

Natural do Maranhão (MA), Francisco Thiago Morais Cordeiro, de 24 anos de idade, foi flagrado com quase um quilo de maconha no bairro Rio Verde, em Parauapebas, na região sudeste do Pará e está preso. Os PMs relataram ainda que o traficante tentou suborná-los com R$ 2 mil, para não ser preso.

A atuação de uma guarnição das Rondas Ostensivas com Apoio de Motos (Rocam) foi executada após recebimento de denúncia de um cidadão que informou à polícia que teria sido ameaçado. Ele levou os policiais até uma vila de quitinetes no bairro Rio Verde, onde os policiais prenderam Francisco Thiago Morais Cordeiro.

A Rocam apreendeu junto com o suspeito um tablete de maconha prensada, pesando 906 gramas, duas balanças de precisão, 19 maços de papel de seda e três maços de sacos plásticos para a embalagem da droga.

Francisco Thiago disse aos policiais que não é traficante, que ele mora no Maranhão e trabalha em Canaã dos Carajás e havia trazido a maconha de São Luís, para consumo próprio. Ele também afirmou que a quantidade que parecia muito para uma única pessoa, na verdade, ele dividiria com vários amigos.

A polícia deteve ainda no quitinete de Francisco Thiago, João Gustavo Silva Chaves. Eles dois, a droga e outros materiais apreendidos foram apresentados à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil.