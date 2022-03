Polícia Militar encontra espingarda dentro de um colchão, em terminal rodoviário, no Pará

Equipes do 7° Batalhão (7° BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento Regional V, prenderam um homem que transportava uma arma de fogo dentro de um colchão, no terminal rodoviário de Redenção, no sudeste do Pará.

A ação policial ocorreu na tarde de sábado (5). Os policiais militares que realizavam policiamento preventivo na região foram informados que um homem tentaria levar o armamento em um ônibus, que seguiria para a cidade de Imperatriz, no Maranhão.

No terminal rodoviário, os agentes de segurança pública localizaram o suspeito e confirmaram a denúncia. Uma espingarda calibre 28 foi apreendida dentro do colchão e apresentada, junto com o suspeito, na Delegacia de Polícia Civil do município. A PM não divulgou detalhes sobre o que o homem pretendia fazer com a espingarda.