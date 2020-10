Polícia Militar prende três e apreende mais de 7 mil pés de maconha em Maracanã

Um sítio com mais de 7 mil pés de maconha foi encontrado por policiais militares na zona rural de Maracanã, município localizado no nordeste paraense. A ação policial resultou na prisão de três pessoas, que não tiveram a identidade revelada. As informações foram divulgadas pela Polícia Militar nesta quinta-feira (29).

A plantação foi encontrada por policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) em uma área do ramal do Sucué, na zona rural da cidade. As equipes chegaram até o local após denúncias anônimas, que indicaram aos policiais a localização do plantio ilegal.

No local, os policiais encontraram um homem e uma mulher que levaram os policiais até a área de cultivo. Um outro homem que estava no local também foi detido.

Uma espingarda e uma arma de fabricação caseira que estavam na residência também foram apreendidas. A plantação foi incinerada.

O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município e uma pequena quantidade da plantação também foi levada como amostragem da ocorrência.