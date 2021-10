Polícia Militar apreende cinco mil pés de maconha em Terra Alta

Uma ação do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) resultou na destruição de cinco mil pés de maconha em Terra Alta, município do nordeste paraense. Ninguém foi preso na operação, mas a PM apreendeu alguns pés e sementes da planta, incinerando o resto ainda na plantação.

Segundo informações do Comando de Policiamento Regional 3 (CPR III), na manhã do último sábado, 02, uma denúncia anônima chegou à polícia, informando que na zona rural de Terra Alta, havia uma grande plantação de maconha. Com base nessas informações, uma guarnição e deslocou até a comunidade Mirizal, logo no raiar do dia, para averiguar se o fato era real.

Ao chegar ao local, a guarnição do 5º BPM constatou que a área realmente era usada para o plantio da Cannabis sativa, planta de cultivo ilegal no Brasil, encontrando por volta de 5 mil pés da erva, com muitas amostras já prontas para o consumo e outras ainda plantadas ao solo.

A guarnição também destacou que, quando os policiais chegaram à roça de maconha, alguns suspeitos que cuidavam do plantio empreenderam fuga pela mata. Depois de recolher alguns pés para apresentação na delegacia de Polícia Civil de Terra Alta, a PM queimou no local o restante da plantação, assim como da cabana que servia para secagem das plantas.