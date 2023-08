Polícia investiga turista que teria feito gestos obscenos para mulheres em shopping de Belém

A Polícia Civil confirmou, em nota, nesta terça-feira (1º), que instaurou um inquérito para investigar um turista boliviano que foi flagrado fazendo gestos obscenos para mulheres em um shopping center de Belém. O suspeito teria vindo a Belém para participar da Cúpula da Amazônia e foi detido em seguida. O caso teria ocorrido na última segunda-feira (30) e foi registrado na Seccional da Sacramenta.

Apesar da reportagem questionar para a polícia se o suspeito foi preso, até o momento, não há informações se o homem ainda continua detido. A polícia seguiu com inquérito com base nas declarações das vítimas e do boliviano.

As imagens do câmeras de monitoramento do shopping foram solicitadas pela Instituição. As vítimas também foram conduzidas para a delegacia. Não se sabe até então quantas mulheres foram vítimas do boliviano. Também há informações sobre