Polícia investiga triplo homicídio em área indígena de Ourilândia do Norte

Três pessoas foram executadas na área indígena Turedjan, que fica a 30 quilômetros do município de Ourilândia do Norte, no sul do Pará. Os corpos de José Rogério Freitas; Patrícia Tavares Souza e Erika Cristina Neves Rodrigues foram encontrados na manhã da última segunda-feira (25). As informações são do portal Zé Dudu.

As primeiras informações levantadas pela Polícia Civil apontam para uma possível disputa por pontos de venda de drogas no garimpo situado dentro da reserva indígena. Também já se sabe que uma das vítimas, Erika Cristina Neves Rodrigues, tinha em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela Justiça em Ourilândia por tráfico de droga.