Polícia investiga morte de mulher após cirurgia estética em Marabá

A Polícia Civil de Marabá, no sudeste do Estado, investiga a morte de Maria Leonice Passos de Melo, de 52 anos, após a realização de uma cirurgia estética em uma clínica da cidade. O boletim de ocorrência que comunica o óbito foi registrado por volta das 10 horas da manhã do último domingo (18). De acordo com a nota oficial emitida pela Polícia Civil, os profissionais envolvidos na cirurgia, incluindo o médico cirurgião responsável pelo procedimento, identificado como Antônio Márcio Alves, bem como outras testemunhas, serão interrogados.

Procurada pela reportagem, a defesa do médico forneceu uma declaração detalhada sobre o caso. Segundo o advogado Getúlio Souza, Dr. Antônio Márcio é um cirurgião com mais de 25 anos de experiência e mais de 10 mil procedimentos realizados. Ele afirmou que esta é a primeira ocorrência de morte associada ao trabalho do médico.

“Ressalto que Dr. Antônio Márcio é um profissional altamente qualificado, membro de várias associações de cirurgia plástica e com uma trajetória de respeito na área. A cirurgia em questão não apresentou complicações durante o ato cirúrgico”, afirma o advogado, ressaltando ainda que a morte de Maria Leonice teria ocorrido várias horas após o término do procedimento, entre 8h30 e 9h da manhã. A declaração contradiz o informado no boletim de ocorrência, que afirma que a morte da paciente se deu durante a cirurgia.

O advogado também destaca que a paciente foi monitorada adequadamente após a operação e que todos os exames pré-operatórios recomendados foram realizados. Segundo ele, a equipe médica está colaborando com a investigação e forneceu todos os documentos necessários para verificar o ocorrido. O advogado expressou pesar pela morte de Maria Leonice e reiterou que a situação deve ser vista como uma fatalidade, não refletindo falhas na conduta do Dr. Antônio Márcio ou na equipe médica.

A polícia científica também foi acionada para atender a ocorrência e realizou o trabalho de perícia na clínica. O corpo de Maria Leonice também foi submetido a necropsia para que as causas da morte sejam esclarecidas. Os laudos resultantes desses trabalhos devem ser concluídos em até 30 dias e deverão integrar o inquérito aberto pela polícia. Maria Leonice morava em Parauapebas e estava em Marabá para realizar procedimentos estéticos de lipoaspiração, mastopexia e abdominoplastia. A reportagem de O Liberal não conseguiu contato com familiares da paciente.