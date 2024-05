Polícia investiga morte de homem em Novo Repartimento; suspeita é de briga de casal

A morte de Wesley Gomes de Freitas é investigada pela Polícia Civil de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. Ele chegou morto numa unidade de saúde particular. A companheira dele, que não teve o nome revelado, foi internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. A suspeita policial é de que tenha acontecido uma briga de casal que resultou na morte de Wesley, na noite de quinta-feira (16).

Segundo as autoridades, a mulher precisou de atendimento médico após ser, supostamente, agredida pelo companheiro. Ela sofreu ferimentos no rosto causados por coronhadas de arma de fogo, de acordo com o portal Correio de Carajás.

A discussão teria ocorrido na propriedade rural onde eles viviam, a cerca de 15 quilômetros da cidade, na presença de um filho e também de um funcionário. A princípio, a mulher teria sido agredida e, ao tentar se defender, uma arma disparou e acertou Wesley Freitas. Ela foi ouvida pela polícia e relatou que prestou socorro à vítima, mas ele não resistiu.

Por nota, a Polícia Civil informou que “apura as circunstâncias da morte de Wesley Gomes de Freitas. Uma arma de fogo foi apreendida. Perícias foram solicitadas e testemunhas foram ouvidas para auxiliar nas investigações. O caso é investigado pela delegacia de Novo Repartimento”.

Com informações do Correio de Carajás