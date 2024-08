Polícia Civil investiga golpista que usa foto do delegado geral do Pará para extorquir vítimas

A Polícia Civil do Pará está investigando um caso de um golpista que utiliza uma foto do delegado geral Walter Resende para tentar extorquir dinheiro das vítimas, alegando falsamente a acusação de um crime. O caso foi divulgado no X, antigo Twitter, em que um internauta, do Maranhão, relata a tentativa de golpe.

Um boletim de ocorrência foi registrado nesta terça-feira (13) na delegacia do Maranhão. Segundo a ocorrência, o início da conversa entre o golpista e a vítima começou em um aplicativo de relacionamento, quando a vítima compartilhou o seu número de telefone. Após 03 dias, o golpista entrou em contato no WhatsApp, com um número de um ddd de Santa Catarina, usando a imagem do delegado Walter Resende, mas usando um outro nome.

O golpista acusou a vítima de estar conversando com uma pessoa menor de idade, querendo dinheiro para que não abrisse uma investigação. Após a vítima confrontar a acusação, o golpista bloqueou o contato. Em nota ao O Liberal, enviado na terça-feira (13), a Polícia Civil informou que, por meio da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), está realizando ações para identificar e localizar os envolvidos em crimes de estelionato por meio virtual.