Polícia

Polícia

Polícia investiga envenenamento de cães em Itaituba

Pelo menos três animais morreram com sintomas de intoxicação; moradores suspeitam que veneno esteja sendo espalhado durante a madrugada

O LIBERAL

Moradores do bairro Irajá, em Itaituba, denunciaram uma série de casos de envenenamento de cães registrados nos últimos dias. Pelo menos três animais teriam morrido após apresentarem sintomas compatíveis com intoxicação, o que levantou a suspeita de que alguém esteja espalhando veneno pelas ruas, principalmente durante a noite e a madrugada.

De acordo com relatos de moradores ao site Giro Portal, os cães eram domésticos e estavam próximos às residências quando começaram a passar mal e morreram em seguida. A situação tem causado medo e revolta entre os moradores da área, que temem novos casos.

Em entrevista na manhã desta quarta-feira (28), o delegado Pedro Victor afirmou que a Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar o responsável pelos envenenamentos. Segundo ele, diligências estão em andamento e a expectativa é de que o autor seja localizado e responsabilizado criminalmente.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que “as circunstâncias e a autoria dos casos estão sendo investigadas pela Seccional Urbana de Itaituba”.

Polícia investiga envenenamento de cães em Itaituba
Polícia
