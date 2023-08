Polícia identifica terceiro suspeito de atacar PMs com fuzil

Na tarde desta sexta-feira (4), fontes policiais do 1º Distrito de Santos confirmaram a identidade de um terceiro suspeito relacionado à tentativa de homicídio de policiais militares na última terça-feira (1º) no litoral de São Paulo.

De acordo com as investigações, o indivíduo em questão, com 36 anos de idade, é membro do Primeiro Comando da Capital (PCC) e possui mandados de prisão em aberto devido a uma série de crimes, incluindo a coordenação de ataques contra policiais na região litorânea de São Paulo. Atualmente, encontra-se foragido.

Durante o incidente, a cabo da Polícia Militar, Najara Fátima Gomes, foi alvejada por três tiros ao desembarcar da viatura policial em frente a uma padaria no bairro Campo Grande, em Santos. Seu colega de trabalho também estava presente no local.

O momento da ação foi capturado por uma câmera de monitoramento, que registrou dois criminosos armados com fuzis desembarcando de um carro modelo Honda HRV, por volta das 6h. Assim que saíram do veículo, os criminosos avançaram em direção à viatura, que não ficou visível no vídeo, mas estava ocupada pela dupla de policiais nas proximidades das ruas Evaristo da Veiga e Visconde de Cayru.

Durante a troca de tiros, os criminosos abriram fogo contra os policiais, que reagiram em defesa própria. Posteriormente, os bandidos retornaram ao veículo, onde um motorista de fuga os aguardava. No entanto, uma das pessoas envolvidas não conseguiu embarcar imediatamente no carro e foi deixada para trás pelos cúmplices.

Na própria terça-feira, dois outros indivíduos ligados ao crime foram capturados em operações realizadas pela Polícia Militar.