Homem suspeito de matar policial pediu que Tarcísio parasse com 'matança'

Antes de ser preso, o suspeito de matar um policial militar em São Paulo, Erickson David da Silva, gravou um vídeo pedindo que o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, parassem com a "matança" no Guarujá, município localizado no litoral paulista.

Uma operação depois do assassinato do PM Patrick Bastos Reis, morto a tiros na última quinta-feira (27), foi feita pela Polícia Militar de São Paulo, e a Ouvidoria do órgão informou que a ação deixou ao menos 10 mortos desde sexta-feira (28).

O suspeito diz, no vídeo, que policiais mataram uma "pá de inocente" e que estão querendo "pegar" sua família. Erickson David da Silva se entregou à polícia neste domingo (30). Por meio do Twitter, o governador Tarcísio de Freitas anunciou que, ao todo, três envolvidos foram presos. "A justiça será feita. Nenhum ataque aos nossos policiais ficará impune", completou.

Assassinato

Na noite de quinta-feira (27), Patrick Bastos Reis patrulhava a região da comunidade da Vila Zilda, no Guarujá, quando foi atingido a tiros no tórax. Ele foi levado ao Pronto Atendimento da Rodoviária, mas não resistiu. Outro policial foi baleado na mão esquerda. Ele foi levado para um hospital da região e passa bem.