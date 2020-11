Polícia flagra tráfico de drogas e porte ilegal de arma no bairro do Coqueiro, em Ananindeua 

Nesta tarde de quinta-feira (5), policiais militares flagraram a venda ilegal de maconha e um porte ilegal de arma de fogo em locais distintos, do bairro do Coqueiro, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB). Os dois jovens suspeitos, com idades de 22 e 18 anos de idade, e os materiais apreendidos foram levados à Seccional Urbana da Cidade Nova, para os procedimentos legais.

A primeira ocorrência foi registrada às 16h44, no Boletim de Ocorrência da Seccional da Cidade Nova, um tempo depois de os PMs chegarem ao jovem de 22 anos, que não teve a identidade divulgada, por meio de denúncia de moradores próximos à Passagem Rufino Leão frente à Vila 7. O rapaz denunciado, de fato, portava 26 porções de maconha embrulhadas em papel alumínio. A abordagem foi estendida até à casa do suspeito e, no imóvel, a polícia encontrou em um saco plástico uma substância semelhante à maconha prensada.

O segundo flagrante ocorreu na Rua A, número 1, que tem como referência a Passagem São Marco, também, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Desta vez, um jovem de 18 anos portava um revólver calibre 32, da marca Taurus, com duas munições intactas do mesmo calibre. Esse rapaz estava em uma moto Honda CG 160 fan, de cor preta, e ainda tentou escapar da blitz da PM, mas perseguido, foi alcançado e também apresentado à Seccional da Cidade Nova, onde responderá por porte ilegal de arma de fogo.