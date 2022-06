Polícia flagra homem abusando sexualmente de criança de 2 anos no sudeste do Pará

Um homem foi flagrado por equipes das policiais Civil e Militar na manhã desta segunda-feira (20), abusando sexualmente de uma criança de dois anos idade. O caso aconteceu no município de Breu Branco, a 35 quilômetros de Tucuruí, região sudeste do Pará. As informações do Portal Tucurí.

Ele foi denunciado anonimamente e uma equipe seguiu até o endereço informado. Na casa, os policiais avistaram o suspeito dentro de um quarto enquanto violentava a criança. Segundo os policiais, o acusado estava pelado e apresentava sinais de embriaguez.

O homem foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia civil de Breu Branco. A vítima foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Depois foi transferida ao Núcleo de Perícias Científicas para a realização de exame sexológico e de corpo de delito. A criança também recebeu acompanhamento do Conselho Tutelar da cidade.

A Polícia instaurou um inquérito criminal sobre o caso.

Como denunciar

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.