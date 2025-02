Polícia Federal prende mulher no Aeroporto de Belém por tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal prendeu, na madrugada deste sábado (15), uma mulher brasileira que tentava embarcar para a Europa transportando cocaína dentro do próprio corpo. A ação ocorreu no Aeroporto Internacional de Belém. No mesmo voo, uma passageira colombiana, que chegou a ser revistada pela PF na capital paraense, foi detida posteriormente pela polícia portuguesa ao desembarcar em Lisboa, quando a droga foi descoberta.

As abordagens foram realizadas a partir do monitoramento contínuo realizado pelas autoridades. Ambas as suspeitas saíram de Manaus (AM) e faziam conexão em Belém antes de seguir para Lisboa. A brasileira teria Barcelona, na Espanha, como destino final, enquanto a colombiana viajaria para Paris, na França.

Por volta de 00h30 de domingo, as duas mulheres foram retiradas da aeronave para averiguação. Durante a inspeção, os agentes federais encontraram oito cápsulas de cocaína escondidas nos sapatos e nas roupas da brasileira. Ao ser questionada, ela afirmou estar passando mal e revelou que havia ingerido cerca de 80 outras cápsulas. Diante da situação, a suspeita foi encaminhada ao Hospital Metropolitano de Belém, onde passou pelo procedimento necessário para expelir a droga. Além do entorpecente, a PF apreendeu 500 euros que estavam em posse da passageira.

A colombiana, embora tenha sido revistada, não portava substâncias ilícitas de forma visível e, por isso, foi autorizada a continuar a viagem. Entretanto, na escala em Lisboa, a polícia portuguesa confirmou que a passageira havia engolido droga e a prendeu em flagrante.

Ainda não há confirmação se as duas mulheres pertencem à mesma organização criminosa. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos.

Apreensões desse tipo têm sido frequentes no Aeroporto Internacional de Belém. Apenas nesta semana, quatro mulheres foram presas tentando transportar cocaína para a Europa. Na segunda-feira (10), uma venezuelana foi flagrada com droga escondida em um compartimento secreto de mochilas. Já na quinta-feira (13), uma colombiana tentou embarcar com entorpecentes ocultos dentro da haste metálica da mala. E, no sábado (15), a brasileira e a colombiana foram detidas em diferentes momentos da operação, ambas transportando cocaína no organismo.