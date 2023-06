Polícia Federal investiga suspeito de armazenar conteúdo sobre abuso sexual infantojuvenil em Belém

A Polícia Federal deflagrou a "Operação Mr. Dizzy" para combater o crime de armazenamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil. No cumprimento do mandado de busca e apreensão foi apreendido o telefone celular do investigado.

O aparelho será, agora, submetido a exame pericial, para extração do seu conteúdo. A ação ocorreu na manhã de segunda-feira (19). A operação objetiva colher mais provas, além das já reunidas no inquérito policial, tais como materiais relacionados à pornografia infantojuvenil armazenados nos dispositivos eletrônicos e identificação de outras condutas e pessoas envolvidas nos crimes.

Ainda segundo a PF, o suspeito do crime de armazenamento de material contendo cenas de exploração sexual infantil foi identificado durante as investigações da Polícia Federal. Com isso, foi pedido o mandado de busca e apreensão, concedido pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, informou, ainda, a Comunicação Social da Polícia Federal no Pará.

O investigado responderá pelo crime de armazenamento de pornografia infantojuvenil, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja pena pode atingir quatro anos de reclusão e multa. O nome da operação - Mr. Dizzy, que é um personagem de cartum britânico - é uma alusão ao nome usado pelo alvo em suas redes sociais.