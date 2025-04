Polícia Federal apura corrupção de indígenas e servidores públicos em seis cidades do Pará

A Polícia Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão durante a ‘Operação Caronte’, que apura corrupção de indígenas e servidores públicos em seis cidades do Pará. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (9/4) nos municípios de Belém, Tomé Açu, Santa Izabel do Pará, Acará, Mosqueiro e Castanhal, todos no Pará.

Segundo a PF, os investigados são 11 servidores públicos, que foram afastados cautelarmente das funções públicas por conta da operação. A investigação iniciou após a Polícia Federal constatar a existência de uma rede de corrupção formada entre um grupo composto por lideranças indígenas da etnia Tembé e servidores públicos atuantes na região de Tomé-Açu, no nordeste do Pará.

A investigação atual é desdobramento da operação Guaicuru, deflagrada em janeiro de 2024. Naquela ocasião, duas lideranças indígenas foram presas por diversos atos de violência e perturbação da ordem pública, inclusive contra a própria comunidade indígena, além de crimes como milícia privada, ameaça, esbulho possessório e tentativa de homicídio.