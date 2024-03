VÍDEO: ​Polícia faz buscas por suspeito de agredir vendedor de marmitas em Santarém

A polícia está à procura de um homem identificado como Antônio Rafael Maia de Sousa, suspeito de ter agredido com um soco no rosto o vendedor de marmitas Reginaldo de Sousa Vieira. A agressão ocorreu na tarde desta quarta-feira (20) na rua Araguarina, bairro Prainha, em Santarém, no oeste do Pará.

Câmeras de segurança instaladas em uma residência registraram o momento da agressão. Pelas imagens é possível ver quando o suspeito desce de uma caminhonete e se aproxima da vítima que estava de costas para a rua. Sem esperar, Reginaldo é surpreendido com um soco na região do maxilar. A vítima cai desacordada e Antônio volta para a caminhonete e deixa o local sem prestar socorro à vítima.

Em outro vídeo, Reginaldo já aparece sentado na calçada e sangrando. Ele foi levado ao Pronto Socorro Municipal (PSM). Segundo informações preliminares, a vítima sofreu um corte na boca e um trauma na cabeça.

A prima de Reginaldo, que preferiu não se identificar, registrou o caso na 16ª Seccional Urbana de Santarém na tarde desta quarta (20), enquanto a vítima era atendida no PSM. Segundo ela, o principal motivo da agressão seria a venda de marmitas na área do porto do DER. Ela e o primo trabalham com vendas de marmitas ​há mais de dois meses.

Segundo a denúncia, o suspeito, que trabalha no mesmo ramo há algum tempo, teria se incomodado com a presença da vítima, que estava conseguindo vender mais marmitas que ele.

A polícia conseguiu descobrir o endereço do suspeito, na rua das Mangueiras, comunidade do Tabocal, região do Planalto de Santarém, na BR-163. Ele não foi encontrado no local, apenas a caminhonete, que estava estacionada nos fundos do quintal da casa onde ele mora com a mãe.

À polícia, a mãe de Antônio informou que o filho teria saído para capturar curiós, uma prática comum na zona rural da cidade, mas que constitui crime ambiental. As buscas para tentar encontrar Antônio Rafael Maia de Sousa continuavam até a publicação desta reportagem.