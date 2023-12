Polícia e Semma fecham rinha de galo, detêm homem e apreendem aves no Pará

Uma ação integrada da Polícia Militar e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Santarém resultou no fechamento de uma rinha de galo instalada na Bela Vista do Juá, em Santarém, no oeste do Pará. Dez galos foram apreendidos. Um homem, identificado como Franciclei Belo, foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

De acordo com a Companhia Independente de Polícia Ambiental (1ª CIPamb), alguns apetrechos utilizados na estrutura da rinha foram apreendidos, dentre eles, duas biqueiras (material usado para cobrir ​o bico do animal), duas luvas, além dos animais.

Franciclei foi autuado por crime ambiental. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado. A secretaria realizou os procedimentos administrativos, para recebimento do valor das multas efetuadas.

“Vai caracterizar os maus-tratos a animais, crime ambiental. No caso, foi constatado não só os maus-tratos de animais, como a área onde ele mora, na ocupação do Juá, área de preservação ambiental permanente. Lá ele roçou para fazer a rinha de galo, mexeu o que não deveria também. O delegado vai averiguar. O TCO será encaminhado ao Ministério Público para tomar a decisão”, disse um sargento da CIPamb, ao portal O Impacto, de Santarém.