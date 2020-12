Polícia desarticula quadrilha de roubo e furtos de motos 

De acordo com a Polícia Militar, em Marabá, no sudeste do Pará, o grupo de cinco acusados de roubo e furtos de motocicletas já agia algum tempo na cidade. Na última quarta-feira (16), um deles foi abordado por uma guarnição militar e acabou levando os policiais ao local onde eles escondiam as motos roubadas.

O lugar nada mais era do que uma quitinete em que logo na frente os policiais constataram três motocicletas, duas delas com boletim de ocorrência de roubo. No pequeno imóvel, além do jovem conduzido pela polícia, havia outras quatro pessoas e a polícia também encontrou porções de crack e uma balança de precisão, costumeiramente usada na pesagem de drogas para o comércio ilegal.

Nas redes sociais da cidade, as três mulheres presas foram identificadas como as "Princesinhas do Crime". Todos os cinco jovens, as motos e os materiais apreendidos foram apresentados à Delegacia de Polícia, em Marabá, para os procedimentos legais cabíveis.