Polícia de Parauapebas investiga aliciamento de menores anunciadas em site nacional

A partir de uma denúncia, a Polícia Civil de Parauapebas deu início a uma investigação que aponta para o crime de exploração sexual contra três adolescentes - de 13, 14 e 16 anos - cujos nomes e fotos constavam de anúncios feitos um site de conteúdo adulto, onde os usuários buscam encontros com garotas de programa.

A Polícia foi acionada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Parauapebas (Comdcap), que identificou as jovens em anúncios do site. As mensagens publicitárias apresentam as garotas como maiores de idade e também indicam que já viajaram para outros municípios e até para fora do Estado por intermédio do site.

Acompanhadas por representantes do Conselho Tutelar, as vítimas foram conduzidas à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil para prestarem depoimento. A suspeita é de que alguém na cidade esteja atuando como um aliciador e que, essas e outras garotas estejam sendo alvo de uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes.