Polícia de Moju prende casal que pode ter ligação com mandante de atentado contra jornalista

Michelle Tayna Pojo Cunha e Bruno Pinheiro da Silva foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, na noite do último sábado (10), pela Polícia Militar de Moju. A prisão ocorreu durante diligências que tinham como objetivo localizar os suspeitos da tentativa de homicídio contra o jornalista Jackson Silva, do Portal Moju News. Michelle e Bruno podem ter envolvimento com o mandante do crime contra Jackson, identificado como “Fábio Júnior”.

De acordo com informações de denúncias anônimas, Fábio estaria no condomínio Oton Gomes de Lima. Ao chegarem no local, os policiais encontraram Bruno. Ao avistar a viatura, ele tentou correr para dentro de uma casa, mas logo foi alcançado pelos policiais na sala do imóvel, onde os PMs também encontraram Michelle. Ela estava com dois pacotes de maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 70,00, além de três rolos de plástico filme usados para embalar a droga.

Segundo informações da PM, Michelle confessou aos policiais a propriedade da droga e disse, ainda, que teria vendido uma motocicleta por R$ 3.000,00 para usar o dinheiro na compra da maconha. Ela estaria embalando a droga para distribuição.

Aos policiais, Michelle também disse que vive um relacionamento amoroso com “Fabio Junior” e que o suspeito pelo crime contra Jackson estava em sua casa no dia anterior, mas que ela não sabia do envolvimento de “Fábio” no crime.

A droga e o material encontrado, bem como Michelle e Bruno, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Moju para os procedimentos cabíveis.

O jornalista Jackson Silva segue no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, recebendo os cuidados médicos, após ser atingido por seis tiros na noite de sexta-feira, 9.

As denúncias sobre a localização dos suspeitos podem ser feitas de forma anônima através do Disk 181, ou pela Inteligência Artificial Rápido e Anônimo (Iara), no WhatsApp (91) 98115-9181, e através do Chatbot, presente no site da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Segup). Com informações do portal Moju News.