Polícia cumpre mandado de prisão contra homem investigado por estupro de vulnerável, em Belém

A Polícia Civil do Pará, por meio da Superintendência da Região Metropolitana, cumpriu na manhã desta quinta-feira (21), em Belém, por volta das 10h, mandado de prisão por sentença condenatória contra José Emerson Lopes Franco, 41 anos, pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra uma adolescente de 13 anos. O crime ocorreu no ano de 2011. A vítima não possuía nenhum grau de parentesco com o homem.

De acordo com o delegado Roberto Gomes, superintendente da Polícia Civil na Região Metropolitana de Belém, o suspeito foi preso em um posto de gasolina na avenida Duque de Caxias, em Belém.

A sentença foi prolatada pela juíza Mônica Maciel Soares Fonseca, titular da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente. O mandado de prisão contra José Emerson estava em aberto desde 2019.

José Emerson poderá ficar preso pelos próximos oito anos e seis meses, inicialmente, em regime fechado. Ele foi encaminhado para uma unidade prisional da Secretaria de Estado e Administração Penitenciária (Seap) e ficará à disposição do Poder Judiciário.