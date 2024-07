Polícia Civil prendeu 72 pessoas nos primeiros 15 dias da Operação Verão

O balanço da primeira quinzena do mês de julho da Operação Verão 2024 divulgou nesta quarta-feira (17/07) o registro de 767 boletins de ocorrências, 135 procedimentos instaurados e 72 prisões efetuadas por diversos crimes. As ações são coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). A Polícia Civil do Pará reforçou o efetivo para garantir a segurança dos brincantes que procuram os balneários neste período de férias escolares.

As equipes são dividida em várias frentes de trabalho, policiais civis e servidores administrativos atuam nos finais de semana na capital e no interior. ”A atuação da PCPA na 'Operação Verão' segue sendo um sucesso, e isso se deve ao trabalho integrado de nossos servidores e à dedicação de todos os envolvidos. O fortalecimento da segurança nas nossas ruas e praias durante a temporada de verão é um reflexo do empenho e da colaboração de cada um que atua para garantir um ambiente mais seguro para a população paraense", destacou o delegado-geral, Walter Resende.

Lei Seca - No trânsito, a Operação Verão 2024 tem acompanhado a intensa movimentação de condutores e tentado reprimir a ocorrência de crimes de trânsito, a Polícia Civil atua junto com os agentes do Departamento de Trânsito (Detran). Em Salinópolis, no nordeste paraense, 18 condutores foram autuados, já em Benevides, na Região Metropolitana de Belém, ações ocorreram na Rodovia PA-391, na estrada de acesso à ilha de Mosqueiro, onde dois motoristas foram presos.

A temporada é acompanhada de perto pelas equipes da Diretoria de Polícia Administrativa (DPA) e Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) que fiscalizam em colaboração com órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública e municipais, as praias, orlas, estabelecimentos comerciais, bares e casas noturnas, com foco em normas de convivência, leis e nas licenças de funcionamento para garantir os espaços adequados e dentro das normas vigentes.

Até o momento, 131 estabelecimentos foram fiscalizados e 51 responsáveis pelo funcionamento intimados para adequações. A apuração de denúncias de poluição sonora resultou na fiscalização de 82 locais e 128 veículos.

No total, 175 servidores no reforço, somando-se ao 100 já lotados nas unidades e 20 viaturas estão mobilizados para garantir a segurança e o bom atendimento aos frequentadores nas unidades policiais.