O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Polícia Civil prende três suspeitos em operação contra fraude milionária no Pará

As diligências continuam, com o objetivo de identificar e responsabilizar outros envolvidos no caso

O Liberal

A Polícia Civil do Pará deflagrou, na manhã desta sexta-feira (3), a “Operação Lasgrael”, que resultou na prisão de três suspeitos e na apreensão de um veículo e diversos equipamentos utilizados em um esquema de fraude contra a concessionária de energia que atua no estado.

A ação foi conduzida pela Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe), pela Delegacia de Combate a Crimes contra Concessionárias de Serviços Públicos (DCCCCSP) e contou com o apoio da Diretoria de Polícia Especializada (DPE). Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pela Vara de Inquéritos da Região Metropolitana de Belém.

De acordo com o delegado Cláudio Galeno, titular da DCCCCSP, a quadrilha falsificava documentos e inseria dados fraudulentos no sistema da empresa, abrindo processos para anular ou transferir dívidas de energia elétrica. “Com isso, clientes comerciais e residenciais eram beneficiados. A estimativa é que os prejuízos causados à concessionária alcancem valores milionários”, afirmou.

O diretor da Dioe, delegado Ricardo Rosário, explicou que a própria concessionária ajudou a subsidiar as investigações. “Através do sistema interno de compliance e prevenção de fraudes, a empresa identificou indícios de conduta irregular e instaurou processo de auditoria interna e acionou as autoridades policiais”, destacou.

Os três presos foram apresentados para exames e permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as diligências continuam, com o objetivo de identificar e responsabilizar outros envolvidos no esquema criminoso.

