Polícia Civil prende, no Pará, três pessoas por envolvimento em assalto a banco

Uma operação da Polícia Civil resultou nas prisões de dois homens e de uma mulher, nos municípios paraenses de Ourilândia do Norte e Redenção. Segundo os policiais, eles são investigados por envolvimento em assalto a banco no Pará.

Batizada de “Operação Guaritaí”, a ação foi deslanchada para o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão temporária e uma prisão em flagrante.

A operação foi realizada na quarta-feira (8), por policiais civis da Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro (DRRBA/DRCO), após vários dias de diligências, para investigar a organização criminosa que realizou explosão e subtração de valores do terminal de autoatendimento do banco Bradesco, localizado na prefeitura da cidade de Ourilândia do Norte, no dia 20 de novembro de 2022.

Nessa operação, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária, expedidos contra uma mulher e um homem, ambos, ainda segundo a Polícia Civil, integrantes de facção criminosa, além de cinco mandados de busca e apreensão.

Ainda segundo a Polícia Civil, os presos foram co-autores do crime, juntamente com outro homem, o qual estava na condição de foragido do sistema penal e foi preso pela Polícia Civil na cidade de Ourilândia do Norte, no dia 13 de dezembro do ano passado, com R$ 11.874,00 reais em cédulas entintadas (com tinta), oriundas da explosão do referido terminal de autoatendimento, bem como 17 emulsões explosivas, cordéis detonantes e uma quantidade de material entorpecente.

Os presos foram encaminhados à Delegacia de Tucumã para a confecção dos procedimentos de praxe e já se encontram à disposição da justiça. A Operação Guaritaí, faz referência ao nome colonial da cidade, antes de ser oficialmente nomeada como Ourilândia do Norte. Também participaram da operação agentes das Delegacias de Polícia Civil de Ourilândia do Norte e Tucumã e do Núcleo de Apoio à Investigação de Redenção.