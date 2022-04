Polícia Civil prende, no Pará, homem que matou a ex-sogra

Policiais civis prenderam, em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, Frankvaldo Sandes Carvalho. Ele é acusado de ter matado, no dia 18 de março, a ex-sogra, Rosimar Brandão de Sousa, de 60 anos. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Parauapebas, baseada em evidências colhidas durante as investigações.

A prisão ocorreu na tarde de quarta-feira (20). Ainda segundo o blog Zé Dudu, Frankvaldo não aceitava o fim do relacionamento com a filha de Rosimar e resolveu se vingar da ex-sogra. O corpo da mulher foi encontrado, de bruços, na sala da casa dela, na rua Princesa Isabel, no bairro Liberdade 1, por volta das 10h40 do dia 18 de março, em Parauapebas. Rosimar foi assassinada com um profundo golpe no pescoço.

O acusado foi preso, em torno das 15 horas, no local de trabalho dele. Frankvaldo não quis dar entrevista à reportagem. Ele continuará preso, à disposição da Justiça.