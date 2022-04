Polícia Civil prende homem que se passava por membro de facção para fazer extorsão, no Pará

Um homem identificado como Charles, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, no último domingo (24), após se passar por integrante da facção criminosa Comando Vermelho para extorquir suas vítimas no município de Abaetetuba, na região do Baixo Tocantins. As autoridades constataram que ele havia sido preso por violência doméstica e recebeu alvará de soltura no dia 13 deste mês. Com informações do site Ver-o-Fato.

Segundo relatos de uma vítima, Charles havia procurado sua família para exigir a quantia de R$5 mil, sob a alegação de que seria ordem da facção. O criminoso ainda dizia que o Comando Vermelho havia dado ordem para matar a vítima, caso o dinheiro não fosse pago. De acordo com a Polícia Civil, o homem fazia ameaças através de constantes ligações telefônicas.

Em uma das ligações, Charles inclusive informando disse que a família da vítima poderia pagar o valor exigido em até dez vezes , ou seja, em parcelas de R$500 reais, que deveriam ser entregues toda segunda-feira. No dia da prisão, o criminoso exigiu da vítima o pagamento da primeira parcela.

Ainda de acordo com os relatos, Charles determinou o local e hora para a entrega do dinheiro. Mas uma equipe da Polícia Civil já o monitorava e deu voz de prisão no lugar em que ele esperava para receber o valor exigido. O homem foi autuado em flagrante e se encontra à disposição do poder judiciário.